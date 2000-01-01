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Суд в Гааге: на этом этапе нет обвинений против израильтян 29.12 09:41   MIGnews.com

Суд в Гааге: на этом этапе нет обвинений против израильтян

Прокурор международного трибунала в Гааге Пато Бенсуда отвергла утверждения о том, что она проявляет предвзятость в пользу палестинцев.

Госпожа Бенсуда заявила: “Международный трибунал оперирует исходя из принципа личной ответственности за преступления. Он не занимается конфликтами между государствами. На этом этапе, не возбуждены уголовные дела ни против израильтян, ни против палестинцев. Если такие дела будут возбуждены, расследование будет проведено независимо и не предвзято, и будет основываться исключительно на доказательствах вины. В судебной процедуре, согласно Римской Конвенции, каждый подсудимый имеет все необходимые легальные гарантии, включая презумпцию невиновности до тех пор, пока не доказана вина и право на адвоката по своему выбору”.


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