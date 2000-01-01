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ХАМАС отказался прекратить теракты в Иудее и Самарии 29.12 09:04   MIGnews.com

ХАМАС отказался прекратить теракты в Иудее и Самарии

Радио Решет Бет сообщает о том, что руководство ХАМАСа отказалось взять на себя обязательство прекратить террористические атаки в Иудее и Самарии - в рамках так называемого “урегулирования” с Израилем.

Требование о прекращении террора против израильтян на Западном берегу было передано ХАМАСу через иностранных посредников.

ХАМАС в ответ на это заявил, что “урегулирование” будет распространяться исключительно на Газу и не будет касаться “территорий, находящихся под оккупацией”.


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