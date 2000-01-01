29.12 08:09 MIGnews.com

Подробности сделки ХАМАСа и Израиля

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Военно-политический кабинет правительства Израиля обсудит на заседании 29 декабря подробности сделки о прекращении огня с ХАМАСом в Газе.По информации 12-го канала израильского ТВ, сделка будет представлена на рассмотрение кабинета главой Совета Национальной Безопасности Меиром Бен-Шабатом.Израиль пойдет на ряд уступок ХАМАСу. Среди них: увеличение количества разрешений на въезд в Израиль торговцам - жителям Газы, расширение рыболовной зоны Газы, строительство газопровода в Газу, увеличение медицинской помощи и предоставление оборудования для больниц. Также рассматривается вопрос о предоставлении разрешений на работу в Израиле жителям Газы, но ШАБАК выступает против этого.ХАМАС, со своей стороны, “увеличит усилия для прекращения ракетных обстрелов Израиля и ограничит протесты на границе. Тем не менее, израильские официальные лица выражают сомнения в том, что ХАМАС сможет полностью контролировать обстрелы и демонстрации.В репортаже 12-го канала говорится о том, что значительного прогресса в направлении прекращения огня удалось достигнуть после ликвидации командира Исламского Джихада Бахи Абу аль-Ата в ноябре. Он являлся основной фигурой, выступавшей против любой сделки с Израилем. ХАМАС уклонился от участия в конфронтации, последовавшей за убийством аль-Ата, что привело к тому, что ЦАХАЛ не носил удары по ХАМАСу.Частичным подтверждением того, что соглашение с ХАМАСом может быть достигнуто стало объявление о том, что “Марши Возвращения” на границе теперь будут проводится не каждую неделю, а раз в месяц, и то, что в прошлую пятницу в “Марше” приняло участие всего 1800 человек.Представитель ХАМАСа опроверг сообщения о возможном перемирии. В интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen член политбюро ХАМАСа Сухель аль-Хинди заявил: То, что израильские медиа публикуют о послаблениях в отношении Газы в обмен на прекращение обстрелов не является правдой”.