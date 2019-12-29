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ХАМАС опубликовал видео ликвидации Бахи аль-Ата 29.12 18:48   MIGnews.com

ХАМАС опубликовал видео ликвидации Бахи аль-Ата

ХАМАС опубликовал видео камер наружного наблюдения у дома командира Исламского джихада Бахи Абу аль-Ата, снятое в момент ликвидации террориста.

Ранее ХАМАС сообщал, что были схвачены “агенты ШАБАКа”, якобы давшие наводку на аль-Ату.

По версии ХАМАСа, речь идет о лицах, связанных с общей разведкой Палестины с штаб-квартирой в Рамалле. Они передали информацию об аль-Ата и о его передвижениях ШАБАКу.

Видео ликвидации является частью заявления в связи с “раскрытием сионистского заговора” МВД ХАМАСа в Газе.

ХАМАС показал “признания” израильских шпионов. Их лица, однако, заретушированы, а идентичность не разглашалась.




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