29.12 18:48 MIGnews.com
ХАМАС опубликовал видео ликвидации Бахи аль-Ата
ХАМАС опубликовал видео камер наружного наблюдения у дома командира Исламского джихада Бахи Абу аль-Ата, снятое в момент ликвидации террориста.
Ранее ХАМАС сообщал, что были схвачены “агенты ШАБАКа”, якобы давшие наводку на аль-Ату.
По версии ХАМАСа, речь идет о лицах, связанных с общей разведкой Палестины с штаб-квартирой в Рамалле. Они передали информацию об аль-Ата и о его передвижениях ШАБАКу.
Видео ликвидации является частью заявления в связи с “раскрытием сионистского заговора” МВД ХАМАСа в Газе.
ХАМАС показал “признания” израильских шпионов. Их лица, однако, заретушированы, а идентичность не разглашалась.
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