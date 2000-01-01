29.12 16:16 MIGnews.com

"Поселения станут концом Израиля"

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Решение Израиля продолжить строительство поселений на "оккупированной палестинской территории" может "определенно" привести к тому, что следующая война завершится поражением Израиля и его полным уничтожением.С таким заявлением выступил пресс-секретарь Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Рамадан Шариф 29 декабря.Кроме того, он считает, что отказ Соединенных Штатов наложить вето на антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН означает то, что Вашингтон "пришел к выводу, что вектор, в котором развиваются события, и продолжающееся строительство поселений приведет к краху сионистского режима Израиля".