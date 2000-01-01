29.12 13:31 MIGnews.com

"Обама наложит вето на любую антиизраильскую резолюцию"

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Заместитель советника президента Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Бен Родс заявил, что действующий президент США наложит вето на любую резолюцию ООН, которая навязывает условия мирного соглашения Израилю или же признание палестинского государства.В интервью телеканалу CNN, Родс подчеркнул, что поселенческая деятельность Израиля в Иудее и Самарии подрывает перспективы создания палестинского государства.Советник Обамы выразил такое мнение после выступления госсекретаря США Джона Керри, который призвал сделать Иерусалим столицей двух государств – Израиля и Палестины. Также в своем выступлении госсекретарь осудил израильскую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии.Родс дал интервью спустя несколько дней, после того как США предпочли воздержаться при голосовании СБ ООН по резолюции, осуждающую израильскую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии и Восточном Иерусалиме. Тем самым администрация Обамы позволила антиизраильской резолюции пройти, вместо того чтобы наложить на нее вето.Напомним, что в прошлую пятницу СБ ООН приняло антиизраильскую резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля на "оккупированных" палестинских землях. За нее проголосовало 14 стран. Штаты же решили проигнорировать резолюцию и воздержались при голосовании, вместо того чтобы наложить на нее вето.