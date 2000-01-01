29.11 09:20 MIGnews.com

ХАМАС снова отменил протесты на границе с Газой

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Базирующаяся в Газе террористическая организация ХАМАС отменила еженедельную демонстрацию "Марш возвращения" на границе с Газой.Уже третью неделю подряд отменяются беспорядки, которые проводятся каждую неделю более года.Оргкомитет марша заявил, что отмена не отражает новое соглашение между террористическими организациями Газы и Израилем, а обеспокоенность ростом насилия, необходимого Нетаниягу, чтобы помочь его политической ситуации, сообщил Haaretz.В заявлении также говорится, что протесты будут продолжаться и в будущем, и что "Марш возвращения" останется частью "ненасильственной народной борьбы".