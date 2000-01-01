29.11 09:02 MIGnews.com

"Убийства евреев сегодня окупаются"

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Герцль Хаджадж, отец лейтенанта Шира Хаджаджа, который был убит во время нападения в окрестностях Армон хаНецив в Иерусалиме, поддержал замечания отца Двира Сорека, Йоава, который сказал, что снос домов убийц его сына произошел слишком поздно, что повредило израильскому сдерживанию."Я являюсь частью форума "Выбор жизни" для семей погибших, и мы предложили комплекс мер по сдерживанию, где разрушение дома является одним из двенадцати шагов, которые следует предпринять. Когда вы ждете сноса в течение месяца, двух или трех месяцев, это все еще правильный шаг, но вы теряете большую часть сдерживающего эффекта", - сказал Хаджадж Аруцу Шеве, призвав государство Израиль действовать более решительно против терроризма."Должен быть комплекс мер сдерживания, которые влияют на террориста сразу после нападения, чтобы потенциальные террористы осознали, что, если они совершат нападение, они будут поражены так сильно, что они и их семья вернутся в каменный век. Сегодня они получают зарплату, условия. Грустно это говорить, но сегодня убийство евреев окупается".Хаджадж утверждает, что Израиль позволяет иностранным сторонам вмешиваться в его дела, когда речь идет о террористической деятельности."Военные и правительственные системы сдерживаются Верховным судом и ЕС, который в основном финансирует защиту террористов. Только ЕС тратит около 60 миллионов шекелей в год, причем треть этой суммы идет трем организациям, которые защищают террористов в суде. Израиль не хочет иметь дело с ЕС и позволяет ему делать то, что он хочет в стране. Это безумие, я не знаю ни одной страны в мире, которая так настороженно относится к другим странам. Поэтому террористы защищены, а мы разоблачены и нас убивают на улицах."Он также сказал, что заявление министра обороны Нафтали Беннета о значительном изменении позиции в отношении возвращения тел террористов является позитивным."Для нас замечательно, что министр обороны Беннетт сделал этот шаг. Мейрав и я после нападения, в ходе которого был убит Шир, решили, что мы не были готовы к тому, чтобы семья террориста получила тело. Мы стали связываться с министром [Гиладом] Эрданом в письме с просьбой не возвращать тело, и он действительно отнесся к этому серьезно, и вместе с [тогдашним министром обороны Авигдором] Либерманом решили не возвращать тело. До этого министр [Моше] Яалон должен был вернуть тело в течение дня или двух", - вспоминает он.