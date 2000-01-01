29.11 23:47 MIGnews.com

ЦАХАЛ: была попытка обстрела Ашкелона

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Вечером, 29 ноября действительно была предпринята попытка террористами обстрелять ракетами Ашкелон из сектора Газа.Соответствующее подтверждение обнародовала пресс-служба ЦАХАЛа после сигнала ракетной тревоги.Уточняется, что система оповещения сработала поздно вечером в Ашкелоне. В итоге была задействована система ПРО "Железный купол".Тем не менее, запущенная из Газы ракета так и не была перехвачена. Информации о пострадавших или нанесенном ущербе пока не поступала.