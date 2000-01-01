29.11 20:25 MIGnews.com

Пятничные протесты: погиб 16-летний палестинец

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В ходе традиционных пятничных протестов военнослужащие Армии обороны Израиля якобы застрелили палестинского подростка.Об этом сообщает информационное агентство Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии.Еще пятеро человек получили ранения в южной части сектора Газа в пятницу.По данным министерства здравоохранения Газы, 16-летний Фахд аль-Асталь скончался после того, как получил огнестрельное ранение в живот к востоку от Хан-Юниса.Еженедельные пограничные протесты вдоль израильской границы были официально отменены в эту пятницу.