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Пятничные протесты: погиб 16-летний палестинец | Фото:29.11 20:25   MIGnews.com

Пятничные протесты: погиб 16-летний палестинец

В ходе традиционных пятничных протестов военнослужащие Армии обороны Израиля якобы застрелили палестинского подростка.

Об этом сообщает информационное агентство Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии.

Еще пятеро человек получили ранения в южной части сектора Газа в пятницу.

По данным министерства здравоохранения Газы, 16-летний Фахд аль-Асталь скончался после того, как получил огнестрельное ранение в живот к востоку от Хан-Юниса.

Еженедельные пограничные протесты вдоль израильской границы были официально отменены в эту пятницу.


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