29.11 17:46 MIGnews.com

Беннетт оставил тонкое послание террористам: мы победим

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Министр обороны Нафтали Беннетт похвалил начальника Генштаба ЦАХАЛ Авива Кохави, оставив послание врагам Израиля.Такое заявление он сделал в пятницу, 29 ноября, передает "Аруц Шева".По словам Беннетта, важно, чтобы военные знали о наличии великого начальника Генштаба ЦАХАЛа, который является профессионалом. Министр обороны уточнил, что совместная работа с Кохави стала тесной в последнее время."Мы полностью понимаем важность нашей совместной ответственности – вместе с премьер-министром и министрами – обеспечить безопасность девяти миллионам гражданам государства Израиль перед лицом врагов, которые замышляют нанести нам вред и уничтожить Израиль. Мы победим", – добавил он.