29.11 13:08 MIGnews.com

Сожженный автомобиль и лозунги: вандалы на Западном берегу

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В палестинских городах на Западном берегу в пятницу утром, 29 ноября, неизвестные разрисовали граффити автомобили и стены местных жителей. Помимо этого, ночью в палестинской деревне Тайбех был подожжен автомобиль с подозрением в совершении преступления на почве ненависти.На стене одного из домов вандалы написали: "Закрытая военная зона Куми Ори" в деревне к северо-востоку от Рамаллы. Куми Ори является форпостом поселения Ицхар на Западном берегу.В начале этого месяца ЦАХАЛ выпустили приказ о закрытии Куми Ори для нерезидентов. В течение нескольких дней было совершено два явных преступления на почве ненависти в палестинских деревнях в районе Ицхара. Десятки автомобилей были разбиты.