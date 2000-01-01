Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











СМИ: Израиль возобновил переговоры с ХАМАСом | Фото:29.11 12:34   MIGnews.com

СМИ: Израиль возобновил переговоры с ХАМАСом

В последние два дня Израиль возобновил переговоры с террористической организацией ХАМАС в надежде заключить долгосрочную сделку по снижению напряженности в отношениях между Израилем и Газой, сообщила ливанская газета в пятницу, 29 ноября.

Согласно сообщению в "Аль-Ахбар", переговоры между Израилем и ХАМАС через египетского посредника были возобновлены два дня назад. Специальный посланник ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов должен встретиться с лидерами ХАМАС в рамках попытки заключить сделку с Израилем.

Согласно сообщению, сделка направлена ​​на решение давних проблем, включая возвращение израильских гражданских лиц и останков двух израильских солдат, удерживаемых террористической группой в Газе, а также требования ХАМАСа к Израилю облегчить условия блокады прибрежного анклава.

В начале этой недели Младенов встретился с министром обороны Израиля Нафтали Беннеттом.

Несмотря на возобновление переговоров и участие Младенова в попытках достичь соглашения, высокопоставленный чиновник, осведомленный о переговорах, сообщил Ynet в пятницу, что до сих пор не было достигнуто никакого прогресса в возвращении израильских гражданских лиц и останков погибших израильских солдат.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:53
Макрона обвинили в спонсировании терроризма
12:15
Во Франции хотят запретить Black Friday
12:01
Ирак: число убитых в протестах возросло до 408
11:44
В Германии приравняют "Хизбаллу" к ISIS
11:38
Мужчина совершил ограбление, угрожая жертве бомбой
11:10
Израиль "исправил ошибку" и осудил злодеяния в Мьянме
10:32
Беннетт: Израиль должен вытеснить Иран из Сирии
10:02
Маккаби возвращается
10:00
В Израиле появится либертарианская партия
09:40
Защита убийцы-историка Соколова объяснила его несудимость
09:20
ХАМАС снова отменил протесты на границе с Газой
09:02
"Убийства евреев сегодня окупаются"
08:30
Сын Сафронова накажет пассажира за съемку его спасения
08:15
Иран: задержана группа людей, связанная с ЦРУ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus