29.11 12:34 MIGnews.com

СМИ: Израиль возобновил переговоры с ХАМАСом

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В последние два дня Израиль возобновил переговоры с террористической организацией ХАМАС в надежде заключить долгосрочную сделку по снижению напряженности в отношениях между Израилем и Газой, сообщила ливанская газета в пятницу, 29 ноября.Согласно сообщению в "Аль-Ахбар", переговоры между Израилем и ХАМАС через египетского посредника были возобновлены два дня назад. Специальный посланник ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов должен встретиться с лидерами ХАМАС в рамках попытки заключить сделку с Израилем.Согласно сообщению, сделка направлена ​​на решение давних проблем, включая возвращение израильских гражданских лиц и останков двух израильских солдат, удерживаемых террористической группой в Газе, а также требования ХАМАСа к Израилю облегчить условия блокады прибрежного анклава.В начале этой недели Младенов встретился с министром обороны Израиля Нафтали Беннеттом.Несмотря на возобновление переговоров и участие Младенова в попытках достичь соглашения, высокопоставленный чиновник, осведомленный о переговорах, сообщил Ynet в пятницу, что до сих пор не было достигнуто никакого прогресса в возвращении израильских гражданских лиц и останков погибших израильских солдат.