29.10 10:10 MIGnews.com

Захалка: расистская полиция - причина арабской преступности

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Бывший депутат Кнессета Балада Джамал Захалка обвинил полицию Израиля в росте арабской преступности из-за якобы ее "расистского подхода".Такое мнение Захалка выразил в интервью газете Felesteen, которую связывают с террористической организацией ХАМАС.По его словам, силовики прилагают недостаточно усилий для захвата преступников и привлечения их к ответственности. А каждое преступление, которое остается безнаказанным, включает зеленый свет для другого преступления."Убийцы бегут, а полиция не выполняет свой долг по их отлову, поэтому преступность усиливается", - считает экс-депутат.Он также добавил, что "пренебрежение" полицией своими обязанностями при поимке убийц делает правоохранителей соучастниками. По его мнению, силовики могут предотвращать львиную долю преступлений, но не прилагает для этого никаких усилий, причиной чему якобы является "расистский подход" полиции.