29.10 19:41 MIGnews.com

"Израиль не является причиной всех страданий палестинцев"

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Израиль не несет ответственности за все трудности палестинских арабов, заявил во вторник, 29 октября, советник президента США Джаред Кушнер."Израиль не является причиной всех страданий палестинского народа", - заявил Кушнер, зять и старший советник президента США Дональда Трампа, на конференции "Инициатива будущих инвестиций" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде."Если вы хотите пойти и инвестировать в Западный берег или Газу, проблема, которая вас сдерживает, - это страх перед терроризмом и то, что ваши инвестиции могут быть уничтожены".Кушнер обнародовал экономические аспекты мирной инициативы США в июне на конференции в Бахрейне, на которой он пообещал 50 миллиардов долларов инвестиций в регион, если Палестинская администрация согласится на политическую сделку.Руководство ПА бойкотировало конференцию, обвинив администрацию в игнорировании ключевых вопросов и пытаясь добиться согласия с израильским правлением. Его администрация вынуждена была принять меры жесткой экономии, сократив почти половину зарплат своих сотрудников.