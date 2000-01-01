Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Израиль не является причиной всех страданий палестинцев` | Фото:29.10 19:41   MIGnews.com

"Израиль не является причиной всех страданий палестинцев"

Израиль не несет ответственности за все трудности палестинских арабов, заявил во вторник, 29 октября, советник президента США Джаред Кушнер.

"Израиль не является причиной всех страданий палестинского народа", - заявил Кушнер, зять и старший советник президента США Дональда Трампа, на конференции "Инициатива будущих инвестиций" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"Если вы хотите пойти и инвестировать в Западный берег или Газу, проблема, которая вас сдерживает, - это страх перед терроризмом и то, что ваши инвестиции могут быть уничтожены".

Кушнер обнародовал экономические аспекты мирной инициативы США в июне на конференции в Бахрейне, на которой он пообещал 50 миллиардов долларов инвестиций в регион, если Палестинская администрация согласится на политическую сделку.

Руководство ПА бойкотировало конференцию, обвинив администрацию в игнорировании ключевых вопросов и пытаясь добиться согласия с израильским правлением. Его администрация вынуждена была принять меры жесткой экономии, сократив почти половину зарплат своих сотрудников.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:08
Мужчина четыре года насиловал дочь своей партнерши
19:32
Происшествия на стройках в Израиле: один погибший
19:10
Нетаниягу не сможет общаться со своими советниками
18:26
Мусульманин угрожал обезглавить королеву Дании
18:23
Роснефть помогает выживать Венесуэле
18:01
Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку
17:45
Ганц о ядерной угрозе Ирана: все варианты на столе
17:15
El Al не выплатит компенсации пассажирам "рейса в Шаббат"
16:50
Туманное будущее Хизбаллы
16:30
Судья назвал спасших изрезанного бандитом старика варварами
16:13
Сторонники Хизбаллы напали на протестующих в Ливане
15:51
Анти-ИГ коалиция проведет «срочную» встречу в Вашингтоне
15:41
Мужчина потерял миллион шекелей, а затем выиграл в лотерею
15:33
Израильские посольства усилили безопасность из-за Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus