29.10 13:10 MIGnews.com

Разведку Центрального округа впервые возглавила женщина

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Разведку Центрального военного округа впервые в истории Израиля возглавила женщина.Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает The Times of Israel.Полковник с позывным "Нун" ("Монахиня", - Ред.), которую из соображений безопасности можно идентифицировать лишь по званию и позывному, который состоит из первой буквы ее фамилии и инициалов на иврите. Командование действует на Западном берегу."Нун" была призвана в ЦАХАЛ еще в 2000 году и служила на различных должностях в военной разведке вплоть до вчерашнего назначения на высокопоставленную должность.