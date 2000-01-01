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Разведку Центрального округа впервые возглавила женщина | Фото:29.10 13:10   MIGnews.com

Разведку Центрального округа впервые возглавила женщина

Разведку Центрального военного округа впервые в истории Израиля возглавила женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает The Times of Israel.

Полковник с позывным "Нун" ("Монахиня", - Ред.), которую из соображений безопасности можно идентифицировать лишь по званию и позывному, который состоит из первой буквы ее фамилии и инициалов на иврите. Командование действует на Западном берегу.

"Нун" была призвана в ЦАХАЛ еще в 2000 году и служила на различных должностях в военной разведке вплоть до вчерашнего назначения на высокопоставленную должность.


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