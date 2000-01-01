Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ арестовал убийц Рины Шнерб | Фото:29.09 09:25   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал убийц Рины Шнерб

Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали террористов, которые предположительно виновны в убийстве 17-летней Рины Шнерб и ранении ее отца, раввина Эйтана Шнерба и брата Двира возле Эйн-Бубина рядом с поселением Долев 23 августа.

Сообщается, что террористы, арестованные в Рамалле и деревенях в районах Биньямина являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), также обвиняются в еще одном нападении.

"На протяжении всего процесса мы были полностью уверены в силах безопасности, и мы благодарим их за усилия, приложенные для поимки убийц", - сказала семья Шнерб в ответ на захват террористов. "Мы призываем правительство обеспечить полную безопасность каждому гражданину Израиля, чтобы он продолжал жить, путешествовать и приносить пользу по всей нашей земле".

Самер Мина Салим Арбид, 44 года, является одним из должностных лиц НФОП в Рамалле и ранее был арестован за участие в террористической деятельности во время Второй интифады, подготовки взрывных устройств и совершения террористических актов. Арбид установил и активировал СВУ, которое убило Рину.

Арбид, руководитель ячейки, был госпитализирован два дня назад после допроса "Шин Бет".

Кассем а-Карим Рага Шабли, 25 лет, член НФОП, также был арестован в прошлом за участие в террористической деятельности. Кассем нашел взрывчатку, которая использовалась в СВУ, а также помог в ее сборке и принял участие в убийстве Шнерб. Язен Хассин Хасни Мджамес, 25 лет, также житель Рамалле и являлся членом НФОП. Принимал участие в планировании и проведении атаки возле источника Эйн-Бубин.

Все трое участвовали в планировании и совершении нескольких других террористических актов, включая стрельбу и похищения людей.

Второе СВУ было обнаружено силами безопасности в поле.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Кризис с Ираном "сближает" Израиль с арабскими странами
09:45
Рука Ирана: Высший командир иракской армии снят с должности
09:17
Палестинцы хотят новых выборов
09:07
Али Хаменеи сфотографировался с Хасаном Насраллой
08:58
Селион Дион впервые выступит в Израиле
08:34
"Нетаниягу, скорее всего, вернет мандат"
08:29
Террорист госпитализирован после допроса в "Шин Бет"
08:04
Сирия обвинила Израиль в "беспрецедентной эскалации"
07:46
Командующий КСИР: "Израиль будет стерт с лица земли"
07:11
В Словакии разбился истребитель
06:30
Невропатологи рассказали о главных причинах головокружений
05:21
Парень променял свою девушку на орков из Warcraft
04:16
Boston Dynamics начинает продавать роботов-собак
03:12
Кевин Файги займет кресло продюсера саги "Звездные войны"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus