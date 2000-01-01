29.09 09:25 MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал убийц Рины Шнерб

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Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали террористов, которые предположительно виновны в убийстве 17-летней Рины Шнерб и ранении ее отца, раввина Эйтана Шнерба и брата Двира возле Эйн-Бубина рядом с поселением Долев 23 августа.Сообщается, что террористы, арестованные в Рамалле и деревенях в районах Биньямина являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), также обвиняются в еще одном нападении."На протяжении всего процесса мы были полностью уверены в силах безопасности, и мы благодарим их за усилия, приложенные для поимки убийц", - сказала семья Шнерб в ответ на захват террористов. "Мы призываем правительство обеспечить полную безопасность каждому гражданину Израиля, чтобы он продолжал жить, путешествовать и приносить пользу по всей нашей земле".Самер Мина Салим Арбид, 44 года, является одним из должностных лиц НФОП в Рамалле и ранее был арестован за участие в террористической деятельности во время Второй интифады, подготовки взрывных устройств и совершения террористических актов. Арбид установил и активировал СВУ, которое убило Рину.Арбид, руководитель ячейки, был госпитализирован два дня назад после допроса "Шин Бет".Кассем а-Карим Рага Шабли, 25 лет, член НФОП, также был арестован в прошлом за участие в террористической деятельности. Кассем нашел взрывчатку, которая использовалась в СВУ, а также помог в ее сборке и принял участие в убийстве Шнерб. Язен Хассин Хасни Мджамес, 25 лет, также житель Рамалле и являлся членом НФОП. Принимал участие в планировании и проведении атаки возле источника Эйн-Бубин.Все трое участвовали в планировании и совершении нескольких других террористических актов, включая стрельбу и похищения людей.Второе СВУ было обнаружено силами безопасности в поле.