29.09 08:29 MIGnews.com

Террорист госпитализирован после допроса в "Шин Бет"

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Подозреваемый глава террористической ячейки, обвиняемый в совершении теракта в прошлом месяце, был госпитализирован в субботу, 28 сентября, в критическом состоянии после допроса службой безопасности "Шин Бет".В субботу вечером "Шин Бет" сообщила, что арестовала трех палестинских мужчин, подозреваемых в совершении нападения 23 августа на природный источник на Западном берегу, в результате которого погибла 17-летняя израильтянка Рина Шнерб , а ее отец и брат получили ранения. По сообщениям израильских властей, 44-летний Самер Мина Салим Арбид ранее участвовал в террористической группе "Народный фронт освобождения Палестины".Арбид был арестован в начале этого месяца, а затем освобожден из-за отсутствия доказательств. В среду его снова задержали. Согласно газете Haaretz, которая впервые сообщила о госпитализации, Шин Бет получил юридическое разрешение на применение "чрезвычайных мер" при допросе Арбида. Такие меры могут включать в себя лишение сна, сковывание, подвергание заключенных экстремальным температурам и т.д.Обычно это допускается в случаях получения информации о заложенной бомбе, о которой подозреваемый может поведать сотрудникам. "Шин Бет" сказал, что ячейка планировала дополнительные атаки, в том числе расстрелы и похищения людей. Во время рейда силы безопасности также обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, созданное группой.Арбид был доставлен в иерусалимскую больницу Хадасса на горе Скопус в критическом состоянии из-за проблем в работе сердца.Его адвокаты сказали, что он был полностью здоров, когда его арестовывали, сообщил Haaretz."Самер Арбид подвергся жестоким пыткам со стороны израильских следователей. Он был переведен в больницу без сознания и страдает от нескольких переломов", - сказали его адвокаты в заявлении, опубликованном Фондом Аддамера, палестинской юридической организацией."Шин Бет" подтвердила госпитализацию Арбида."Во время допроса руководителя террористической ячейки, которая провела атаку, в которой была убита Рина Шнерб, он сказал, что чувствует себя нехорошо. В соответствии с протоколом его доставили на медосмотр и лечение в больницу. Расследование продолжается", - говорится в заявлении. В "Шин Бет" также заявили, что ищут дополнительных членов террористической камеры.