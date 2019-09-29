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Насралла разразился новыми угрозами: `войдем в Палестину` | Фото:29.09 17:48   MIGnews.com

Насралла разразился новыми угрозами: "войдем в Палестину"

Лидер ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла пригрозил, что его силы могут "в любом момент войти в Палестину".

Об этом сообщает "Исраэль Хайом".

"Враг находится в оборонительной позиции. Угрожаем им, и мы войдем в "оккупированную Палестину. Когда-то мы были в состоянии постоянной обороны, теперь мы угрожаем врагу, а не наоборот. Мы войдем на территорию оккупированной Палестины", – сказал Насралла.

По его словам, "уравнение изменилось" из-за "победы" Корпуса стражей иранской революции. "Сегодня наша разведка работает гораздо лучше, чем в сионистском образовании, мы получаем информацию как из официальных, так и из неофициальных источников", – похвастался он.

Насралла также добавил, что нападение Израиля на Иран "приведет к тому, что еврейского государство перестанет существовать".


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