"Враг находится в оборонительной позиции. Угрожаем им, и мы войдем в "оккупированную Палестину. Когда-то мы были в состоянии постоянной обороны, теперь мы угрожаем врагу, а не наоборот. Мы войдем на территорию оккупированной Палестины", – сказал Насралла.
По его словам, "уравнение изменилось" из-за "победы" Корпуса стражей иранской революции. "Сегодня наша разведка работает гораздо лучше, чем в сионистском образовании, мы получаем информацию как из официальных, так и из неофициальных источников", – похвастался он.
Насралла также добавил, что нападение Израиля на Иран "приведет к тому, что еврейского государство перестанет существовать".