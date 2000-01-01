"Арабская икона" Ахед Тамими покинула тюрьму

17-летняя палестинская арабка Ахед Тамими вышла на свободу, где она провела последние 8 месяцев, будучи признанной виновной в четырех нарушениях, включая нападение на израильского военнослужащего.
Вместе с ее матерью, которая также отбывала наказание за подстрекательство и поощрение нападения на солдата, "манекенщицу интифады", как называют Тамими СМИ, доставили из тюрьмы "Хашарон" на контрольно-пропускной пункт в Тулькареме, сообщил представитель тюрьмы Ассаф Либрати.
"Они только что покинули тюрьму", - цитирует Либрати портал The Times of Israel.
Позже в этот день у Ахед и ее матери Нариман Тамими запланирована пресс-конференция в бедуинской деревне Хана аль-Ахмара, которую ЦАХАЛ распорядился снести. Также они планируют возложить цветы на могилу Ясира Арафата.
Ранее отец юной арабки, Бассем Тамими, рассказал, что во время заключения его дочь не без помощи других заключенных окончила среднюю школу и теперь задумывается о высшем образовании.