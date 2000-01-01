29.07 07:09 MIGnews.com

Израильская армия продолжает блокаду Кобер

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По сообщению второго канала израильского ТВ, подразделения израильской армии и МАГАВа продолжают блокаду палестинской деревни Кобер близ Рамаллы.Из Кобер вышел террорист, убивший Йотама Овадью в поселении Адам 27 июля. Силы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа проводят обыски и допросы жителей деревни. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, конфискованы денежные средства, предназначенные для финансирования террористической активности.В Кобер вспыхнул мятеж. Солдаты были закиданы камнями, коктейлями Молотова и горящими шинами. Солдаты ответили средствами для разгона демонстраций.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “Силы безопасности продолжат действия для защиты жителей региона, поселений и дорог от терроризма”.Три человека получили тяжелые ранения в результате инфильтрации 17-летнего Мухаммеда Тарика в Адам в Матех Биньямин. Гражданский открыл огонь по террористу и убил его. Йотам Овадья скончался от полученных ранений в больнице Хадасса в Иерусалиме.