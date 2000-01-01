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Двое погибших в результате израильского удара по Газе 29.07 06:48   MIGnews.com

Двое погибших в результате израильского удара по Газе

Палестинское агентство новостей Shihab сообщает о том, что израильский беспилотник нанес удары по лагерю беженцев Джабалия в северной части Газы.

В результате атаки убиты два палестинца, 24 и 25 лет.

В субботу, 29 июля палестинские атаки и провокации на границе продолжались. В результате запуска воздушных змеев на территории Израиля начались шесть пожаров, в том числе на территории академического колледжа Сапир, в Гевим, Текума, Мифласим и Нир Ам. В тушении пожаров принимали участие подразделения ЦАХАЛа и два пожарных самолета.

В результате столкновений с израильской армии на границе с Газой были убиты три палестинца, ранены 250.


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