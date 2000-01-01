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Делегация ФАТХ отправилась в Египет обсудить кризис в Газе | Фото:29.07 21:08   MIGnews.com

Делегация ФАТХ отправилась в Египет обсудить кризис в Газе

Официальные лица ФАТХ прибыли сегодня в Каир для переговоров с египетскими чиновниками безопасности о путях прекращения продолжающегося спора с ХАМАС.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает The Jerusalem Post.

Специальный координатор Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов для того, чтобы обсудить пути предотвращения тотальной войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Отметим, что в последние дни Младенов встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме и лидером ХАМАСа Исмаилом Ханией в Газе.

Посланник ООН прилагает усилия для убеждения двух правящих группировок прекратить соперничество и придерживаться соглашения о примирении, которое они подписали в Каире 12 октября 2017 года.

По данным издания, пока неизвестно, будет ли Младенов вести переговоры с прибывшей делегацией ФАТХ в Каире.

Председатель ПА Махмуд Аббас в субботу заявил, что делегация членов ФАТХ сообщит египтянам позицию фракции в вопросе примирения с ХАМАСом.


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