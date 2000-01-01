Делегация ФАТХ отправилась в Египет обсудить кризис в Газе

Специальный координатор Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов для того, чтобы обсудить пути предотвращения тотальной войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.
Отметим, что в последние дни Младенов встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме и лидером ХАМАСа Исмаилом Ханией в Газе.
Посланник ООН прилагает усилия для убеждения двух правящих группировок прекратить соперничество и придерживаться соглашения о примирении, которое они подписали в Каире 12 октября 2017 года.
По данным издания, пока неизвестно, будет ли Младенов вести переговоры с прибывшей делегацией ФАТХ в Каире.
Председатель ПА Махмуд Аббас в субботу заявил, что делегация членов ФАТХ сообщит египтянам позицию фракции в вопросе примирения с ХАМАСом.