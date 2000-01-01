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Аббас встретил Ахед Тамими как героиню | Фото:29.07 20:13   MIGnews.com

Аббас встретил Ахед Тамими как героиню

Председатель ПА Махмуд Аббас назвал юную бунтарку Ахед Тамими, ударившую солдата ЦАХАЛа, "примером палестинской борьбы, независимости и создания нашего независимого государства", когда он встретился с ней вскоре после того, как ее освободили из израильской тюрьмы.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает The Times of Israel.

"Ахэд Тамими - образец палестинской борьбы за свободу и создание нашего независимого палестинского государство", - завил Абу-Мазен.

Напомним, 17-летняя Ахед этим утром покинула израильскую тюрьму вместе с матерью Нариман после более 7 месяцев лишения свободы и отправилась в родной палестинский город Наби-Салех в центре Западного Берега.

На родине Тамими встретили как героиню. Толпы людей с палестинскими флагами и плакатами приветствовали девушку вместе с матерью.

В интервью журналистам палестинская активистка заявила, что "борьба продолжается".


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