29.07 18:14 MIGnews.com
Саудовская Аравия выразила поддержку палестинцам
Саудовская Аравия заверила Палестинскую администрацию и арабские государства в том, что она будет выступать против любого мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, который расходится с палестинской позицией относительно статуса Иерусалима.
Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает
The Times of Israel
.
"Мы не откажемся от вас", - заявил король Салман во время недавней встречи с лидером ПА Махмудом Аббасом, передает Reuters.
"Мы принимаем то, что вы принимаете, и мы отвергаем то, что вы отвергаете", - добавил Салман, сообщил информагентству посол Палестинской администрации в Эр-Рияде Басем Аль-Ага.
По сообщениям, высокопоставленные должностные лица Израиля и Саудовской Аравии провели серию секретных встреч в Каире в марте перед объявлением Трампом своего долгожданного мирного плана.
В прошлом месяце Мохаммед бин Салман принял специального посланника Трампа Джейсона Гринблатта и советника Трампа Джареда Кушнера для обсуждения палестино-израильского мирного процесса.
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