Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Саудовская Аравия выразила поддержку палестинцам | Фото:29.07 18:14   MIGnews.com

Саудовская Аравия выразила поддержку палестинцам

Саудовская Аравия заверила Палестинскую администрацию и арабские государства в том, что она будет выступать против любого мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, который расходится с палестинской позицией относительно статуса Иерусалима.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает The Times of Israel.

"Мы не откажемся от вас", - заявил король Салман во время недавней встречи с лидером ПА Махмудом Аббасом, передает Reuters.

"Мы принимаем то, что вы принимаете, и мы отвергаем то, что вы отвергаете", - добавил Салман, сообщил информагентству посол Палестинской администрации в Эр-Рияде Басем Аль-Ага.

По сообщениям, высокопоставленные должностные лица Израиля и Саудовской Аравии провели серию секретных встреч в Каире в марте перед объявлением Трампом своего долгожданного мирного плана.

В прошлом месяце Мохаммед бин Салман принял специального посланника Трампа Джейсона Гринблатта и советника Трампа Джареда Кушнера для обсуждения палестино-израильского мирного процесса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:41
Землетрясение в Индонезии унесло жизни 12 человек
17:32
ЦАХАЛ опровергнул сообщения ХАМАСа о гибели двух палестинцев
17:07
Либерман - ХАМАС: не вынуждайте Израиль начать войну
16:42
Израиль: Госслужащие отказались переезжать в новый комплекс
16:33
Не меньше 60 человек погибли при наводнениях в Индии
16:18
Храмовую гору открыли после закрытия на фоне столкновений
16:05
Только в шлеме: Новые штрафы для велосипедистов
15:53
МАГАВ задержал итальянцев, рисовавших портрет Ахед Тамими
15:15
Нетаниягу: чьи права ущемляет Звезда Давида на нашем флаге?
15:08
Шварценеггер проехался по лимузину на собственном танке  
14:56
Министры винят Абу Мазена в теракте в Адам
14:33
Битуах Леуми обанкротится через 19 лет
14:14
ВМС Израиля перехватили очередную "флотилию свободы"
13:47
Железнодорожную станцию в Бен-Гурион закроют в разгар сезона
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus