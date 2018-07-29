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Либерман - ХАМАС: не вынуждайте Израиль начать войну | Фото:29.07 17:07   MIGnews.com

Либерман - ХАМАС: не вынуждайте Израиль начать войну

Палестинские СМИ сообщают, что в результате столкновений вдоль границы с Газой в пятницу погибли двое палестинцев, 34-летний мужчина и 14-летний подросток, передает в воскресенье, 29 июля Israel Hayom.

Минздрав Газы сообщает, что еще 150 палестинцев получили ранения.

По данным израильских военных, около 7000 палестинцев приняли участие в пограничных демонстрациях в тот день.

Участники очередного массового протеста швыряли в солдат камни, жгли покрышки и разжигали костры в нескольких местах вдоль административной границы.

Также палестинцы пытались бросить несколько самодельных бомб, "коктейль Молотова" и гранату, но все они приземлились на территории Газы.

Также в пятницу министр обороны Авигдор Либерман посетил кибуц Ор-Ханнер, примерно в 3 км от Газы.

"Если у нас есть красный цвет, Газа тоже станет красной", - заявил Либерман, ссылаясь на систему ракетного предупреждения, которая действует через западный Негев.

"Мы бы предпочли, чтобы нас не втянули в войну, и мы делаем все возможное, чтобы избежать эскалации насилия. Я настоятельно рекомендую ХАМАС быть мудрым в этом", - отметил глава оборонного ведомства.


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