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Храмовую гору вновь открыли закрытия на фоне столкновений | Фото:29.07 16:18   MIGnews.com

Храмовую гору открыли после закрытия на фоне столкновений

Израильская полиция вновь открыла мечеть в Иерусалиме Аль-Акса в пятницу днем после того, как она была закрыта в ответ на столкновения, разразившиеся ранее днем между силами безопасности и мусульманами.

Об этом в воскресенье, 29 июля пишет Israel Hayom.

После того, как мусульмане атаковали полицейских по окончанию утренней молитвы, полиция вошла на священную территорию и перекрыла к ней доступ на несколько часов, вызвав бурное недовольство среди граждан.

После того, как десятки граждан забаррикадировались в молитвенном доме, генерал-майор полиции Иерусалима Йорам ха-Леви принял решение о насильственном выдворении мусульман из мечети.

По данным издания, территория была вновь открыта для посетителей через 4 часа после входа полицейских.


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