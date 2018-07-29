Храмовую гору открыли после закрытия на фоне столкновений
Израильская полиция вновь открыла мечеть в Иерусалиме Аль-Акса в пятницу днем после того, как она была закрыта в ответ на столкновения, разразившиеся ранее днем между силами безопасности и мусульманами.
После того, как мусульмане атаковали полицейских по окончанию утренней молитвы, полиция вошла на священную территорию и перекрыла к ней доступ на несколько часов, вызвав бурное недовольство среди граждан.
После того, как десятки граждан забаррикадировались в молитвенном доме, генерал-майор полиции Иерусалима Йорам ха-Леви принял решение о насильственном выдворении мусульман из мечети.
По данным издания, территория была вновь открыта для посетителей через 4 часа после входа полицейских.