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МАГАВ задержал итальянцев, рисовавших портрет Ахед Тамими | Фото:29.07 15:53   MIGnews.com

МАГАВ задержал итальянцев, рисовавших портрет Ахед Тамими

В субботу израильские военные задержали двух итальянских граффитистов и палестинца, которые рисовали портрет активистки Ахед Тамими

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает Israel Hayom.

По словам пограничников, граффитчики попытались скрыться на автомобиле.

Уточняется, что свой рисунок они сделали на разделительном барьере между Израилем и Западным берегом реки Иордан.

Напомним, что в конце марта Ахед Тамими приговорили к восьми месяцам лишения свободы за нападение на солдата ЦАХАЛ.

Напомним, сегодня Тамими вышла на свободу и объявила, что будет продолжать протесты, "пока не закончится оккупация" Палестины Израилем.


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