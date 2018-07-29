29.07 15:53 MIGnews.com
МАГАВ задержал итальянцев, рисовавших портрет Ахед Тамими
В субботу израильские военные задержали двух итальянских граффитистов и палестинца, которые рисовали портрет активистки Ахед Тамими
Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает Israel Hayom
.
По словам пограничников, граффитчики попытались скрыться на автомобиле.
Уточняется, что свой рисунок они сделали на разделительном барьере между Израилем и Западным берегом реки Иордан.
Напомним, что в конце марта Ахед Тамими приговорили к восьми месяцам лишения свободы за нападение на солдата ЦАХАЛ.
Напомним
, сегодня Тамими вышла на свободу и объявила, что будет продолжать протесты, "пока не закончится оккупация" Палестины Израилем.
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