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Газа: два поджигателя взорвались из-за `рабочей аварии` 29.07 11:05   MIGnews.com

Газа: два поджигателя взорвались из-за "рабочей аварии"

Рано утром 29 июля два молодых палестинца - Айман Нафез ан-Наджар и Маджид Хамуда были ранены в результате взрыва в Джабалии. Позднее оба скончались в госпитале Газы.

Палестинские СМИ утверждают, что причиной взрыва была “атака израильского беспилотника”.

Наджар и Хамуда были членами ячейки, готовивших коктейли Молотова, зажигательные бомбы, воздушные шары и змеи для атак против Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление на арабском языке, в котором говорится: “Многие свидетельства из Газы ставят под сомнение объявление министерства здравоохранения ХАМАСа о смерти двух террористических оперативников в полночь. Что ХАМАС пытается скрыть? Раз за разом они говорят вам ложь или полуправду.ю Пойдите и спросите их, что реально произошло сегодня на кладбище в Джабалии”.

Позднее Фронт Освобождения палестины распространил траурные постеры с фотографиями Наджара и Хамуда, но в них уже не говорилось о том, что причиной смерти стал налет израильских ВВС.


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