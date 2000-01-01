29.07 11:05 MIGnews.com

Газа: два поджигателя взорвались из-за "рабочей аварии"

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Рано утром 29 июля два молодых палестинца - Айман Нафез ан-Наджар и Маджид Хамуда были ранены в результате взрыва в Джабалии. Позднее оба скончались в госпитале Газы.Палестинские СМИ утверждают, что причиной взрыва была “атака израильского беспилотника”.Наджар и Хамуда были членами ячейки, готовивших коктейли Молотова, зажигательные бомбы, воздушные шары и змеи для атак против Израиля.Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление на арабском языке, в котором говорится: “Многие свидетельства из Газы ставят под сомнение объявление министерства здравоохранения ХАМАСа о смерти двух террористических оперативников в полночь. Что ХАМАС пытается скрыть? Раз за разом они говорят вам ложь или полуправду.ю Пойдите и спросите их, что реально произошло сегодня на кладбище в Джабалии”.Позднее Фронт Освобождения палестины распространил траурные постеры с фотографиями Наджара и Хамуда, но в них уже не говорилось о том, что причиной смерти стал налет израильских ВВС.