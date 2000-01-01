29.05 19:42 MIGnews.com
Инцидент на границе с Ливаном: ЦАХАЛ открыл огонь
В пятницу, 29 мая, бойцы бригады "Голани" открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном.
Об инциденте сообщают израильские СМИ.
Это произошло, когда военные увидели пастуха со стадом, приближающегося к забору безопасности.
По мнению военных источников, замеченный мужчина появился возле забора не случайно. Вероятнее всего, пастух собирал информацию о действиях израильских военных в этом районе.
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