29.05 19:42 MIGnews.com

Инцидент на границе с Ливаном: ЦАХАЛ открыл огонь

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В пятницу, 29 мая, бойцы бригады "Голани" открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном.Об инциденте сообщают израильские СМИ.Это произошло, когда военные увидели пастуха со стадом, приближающегося к забору безопасности.По мнению военных источников, замеченный мужчина появился возле забора не случайно. Вероятнее всего, пастух собирал информацию о действиях израильских военных в этом районе.