Задержан потенциальный террорист по пути в Кнессет

Мужчина вышел из такси и направился к входу в израильский парламент. На вопрос охранника о цели его визита он ответил, что хочет личной встречи с главой правительства. Однако правоохранителям он показался довольно подозрительным и пытался скрыться, когда его попросили предъявить документы.
Как передает портал Globes, после этого было решено обыскать неизвестного мужчину. При обыске у гражданина Израиля обнаружилась газета на арабском языке, рассказывающая о так называемых мучениках, то есть – палестинских террористах.