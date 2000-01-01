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Задержан потенциальный террорист по пути в Кнессет | Фото:29.05 09:04   MIGnews.com

Задержан потенциальный террорист по пути в Кнессет

Во вторник полиция Израиля арестовала гражданина, который направлялся к зданию Кнессета, заявляя, что требует немедленной встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этих событиях сообщает The Times of Israel.

Мужчина вышел из такси и направился к входу в израильский парламент. На вопрос охранника о цели его визита он ответил, что хочет личной встречи с главой правительства. Однако правоохранителям он показался довольно подозрительным и пытался скрыться, когда его попросили предъявить документы.

Как передает портал Globes, после этого было решено обыскать неизвестного мужчину. При обыске у гражданина Израиля обнаружилась газета на арабском языке, рассказывающая о так называемых мучениках, то есть – палестинских террористах.

Его задержали и передали в полицию для допроса.


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