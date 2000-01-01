Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль принял меры в отношении Газы за атаки поджигателей | Фото: AFP29.05 08:19   MIGnews.com

Израиль принял меры в отношении Газы из-за атак поджигателей

Координатор действий правительства на спорных территориях объявил в среду, что Израиль сокращает рыболовную зону у побережья Газы на треть - всего до 10 морских миль (18,5 километра) в ответ на запуски воздушных шаров с зажигательной смесью из палестинского анклава, вызвавший крупные пожары в приграничных районах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В последнее время Израиль несколько раз корректировал размер рыболовной зоны, вознаграждая спокойствие вдоль границы за счет расширения рыболовной зоны, а затем уменьшая ее после очередных запусков воздушных шаров - очевидно, в соответствии с условиями непризнанного соглашения о прекращении огня с террористической группой ХАМАС, правящей в Газе.

Стоит отметить, что Еврейское Государство не делало официальных заявлений по поводу якобы достигнутой договоренности о перемирии.

В объявлении в среду Координатора правительственной деятельности на территориях говорится, что ограничение останется в силе до дальнейшего уведомления.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:18
Поп-икона Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе
08:05
Израиль: учителей обяжут получить степень магистра
07:58
В ЕС ввели в обращение купюры €100 и €200
07:45
"Яхадут ха-Тора": Мы будем поддерживать Нетаниягу
07:29
Москва раскритиковала предстоящую конференцию в Бахрейне
07:22
"Есть шанс на то, что Шакед присоединится к Ликуду"
07:10
Арад: попытка ограбления банка с захватом заложников
07:07
Большинство израильтян - против неприкосновенности премьера
06:18
Новозеландская армия заключила контракт с Roboteam
05:19
Версаль позволил своим гостям перенестись на бал XVIII века
04:19
Мусульманские женщины не будут молиться за перегородкой?
03:19
В Великобритании найдены остатки античного города
02:37
Ушел из жизни создатель Human Rights Watch
01:03
ВОЗ: игромания и переутомление - болезни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus