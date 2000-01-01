Израиль принял меры в отношении Газы из-за атак поджигателей
Координатор действий правительства на спорных территориях объявил в среду, что Израиль сокращает рыболовную зону у побережья Газы на треть - всего до 10 морских миль (18,5 километра) в ответ на запуски воздушных шаров с зажигательной смесью из палестинского анклава, вызвавший крупные пожары в приграничных районах.
В последнее время Израиль несколько раз корректировал размер рыболовной зоны, вознаграждая спокойствие вдоль границы за счет расширения рыболовной зоны, а затем уменьшая ее после очередных запусков воздушных шаров - очевидно, в соответствии с условиями непризнанного соглашения о прекращении огня с террористической группой ХАМАС, правящей в Газе.
Стоит отметить, что Еврейское Государство не делало официальных заявлений по поводу якобы достигнутой договоренности о перемирии.
В объявлении в среду Координатора правительственной деятельности на территориях говорится, что ограничение останется в силе до дальнейшего уведомления.