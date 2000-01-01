Москва раскритиковала предстоящую конференцию в Бахрейне
Россия во вторник раскритиковала экономическую конференцию, запланированную США в Бахрейне на следующий месяц, заявив, что обеспокоена тем, что Вашингтон пытается использовать экономические стимулы, чтобы размыть принцип урегулирования конфликта между двумя государствами в израильско-палестинском конфликте.
"Очевидно, что после по сути провального форума в Варшаве речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать "альтернативное видение" палестино-израильского урегулирования. Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических "бонусов", размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность", - говорится в заявлении российского МИД.
В заявлении отмечается, что Россия подтверждает свою приверженность "недопустимости отхода от международно-правовых рамок ближневосточного урегулирования", включая принцип "мир для территорий" и Арабскую мирную инициативу 2002 года.
Арабская инициатива предложила Иерусалиму дипломатические отношения со всем арабским миром в обмен на "полный выход Израиля со всех арабских территорий, оккупированных с июня 1967 года", создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и "справедливое" и "согласованное" решение вопроса о палестинских беженцах.
Белый дом объявил ранее на этой неделе, что конференция состоится 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме, и, как ожидается, он представит экономические аспекты своего долгожданного ближневосточного мирного плана с объявленной целью достижения палестинского процветания.
Посланник США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт заявил, что мирный план Вашингтона может "открыть процветающее будущее для палестинцев".
Но американские официальные лица говорят, что на конференции в Бахрейне не будут рассмотрены основные политические проблемы конфликта: границы будущего палестинского государства, статус Иерусалима, судьба палестинских беженцев и требования безопасности.
Палестинская администрация отклонила приглашение США принять участие в саммите из-за отсутствия основных политических вопросов в повестке дня конференции и пообещала бойкотировать конференцию.