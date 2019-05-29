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Иордания - Кушнеру: `Мы за создание двух государств` | Фото:29.05 21:05   MIGnews.com

Иордания - Кушнеру: "Мы за создание двух государств"

В среду, 29 мая, Иордания вновь заявила о своей поддержке урегулирования израильско-палестинского конфликта в создания двух государств.

Советники президента Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт встретились с королем Иордании Абдаллой II в Аммане. Официальное информационное агентство Petra сообщило, что обе стороны "обсудили региональные события, особенно усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта".

Король вновь заявил о своей приверженности решению о создании двух государств с образованием независимого палестинского государства наряду с Израилем. Абдалла настаивал на "необходимости активизировать усилия по достижению всеобъемлющего и прочного мира на основе решения о двух государствах, которое гарантировало бы создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме."

Иордания, ключевой союзник США, еще не сказала, примет ли она участие в заседании 25–26 июня в Манаме, столице штата Бахрейн в Персидском заливе. Палестинцы заявили, что не будут присутствовать на саммите, отвергая его как сильно предвзятый в пользу Израиля.

Кушнер, который прибыл в столицу Иордании Амман из Марокко, заявил, что на конференции в Бахрейне основное внимание будет уделено экономическим основам мира между Израилем и палестинцами. Конференция не будет включать основные политические вопросы, такие как палестинская государственность.





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