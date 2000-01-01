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Главный военный прокурор: у Гааги нет юрисдикции над ЦАХАЛем | Фото: Twitter29.05 14:27   MIGnews.com

Главный военный прокурор: у Гааги нет юрисдикции над ЦАХАЛем

Главный прокурор израильской армии во вторник заявил о том, что Международный уголовный суд в Гааге не обладает юрисдикцией в отношении израильско-палестинского конфликта.

«Позиция Израиля заключается в том, что Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией для обсуждения проблемы палестино-израильского конфликта. Государство Израиль является законопослушным, с сильной и независимой правовой системой, и нет никаких оснований для того, чтобы его действия оценивались судом», - сказал бригадный генерал Шарон Афек на международной правовой конференции в Герцлии в центральном Израиле.

Также он отреагировал на призывы международного сообщества расследовать стрельбу боевыми патронами со стороны Израиля во время проведения «Марша Возвращения». В течении года с начала насильственных демонстраций на границе погибло не менее 200 палестинцев.

Афек отметил, что в то время, как «ХАМАС» посылает тысячи жителей Газы для прорыва пограничных укреплений, наши солдаты будут продолжать получать полную поддержку от армии и правительства.

Израиль и Соединенные Штаты неоднократно заявляли о том, что не намерены считаться с решениями этого суда. С точки зрения правительств этих государств, их акции находятся за пределами рамок его юрисдикции.


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