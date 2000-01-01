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Убийцу Ори Ансбахер отправили на психиатрическую экспертизу 29.04 08:55   MIGnews.com

Убийцу Ори Ансбахер отправили на психиатрическую экспертизу

Окружной суд Иерусалима отправил на психиатрическую экспертизу палестинского террориста Арафата Арфайя, который в феврале этого года зверски убил на юге Иерусалима ори Ансбахер.

Экспертиза проводится по требованию адвоката Арфайя. Ранее суд низшей инстанции отказал в исполнении этой просьбы.

Слушание по делу террориста было намечено на следующее неделю - но теперь будет перенесено до получения результатов экспертизы.

Две недели назад ЦАХАЛ разрушил две квартиры в пятиэтажном здании в Хевроне, в котором жил террорист.


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