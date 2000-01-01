29.04 08:55 MIGnews.com
Убийцу Ори Ансбахер отправили на психиатрическую экспертизу
Окружной суд Иерусалима отправил на психиатрическую экспертизу палестинского террориста Арафата Арфайя, который в феврале этого года зверски убил на юге Иерусалима ори Ансбахер.
Экспертиза проводится по требованию адвоката Арфайя. Ранее суд низшей инстанции отказал в исполнении этой просьбы.
Слушание по делу террориста было намечено на следующее неделю - но теперь будет перенесено до получения результатов экспертизы.
Две недели назад ЦАХАЛ разрушил две квартиры в пятиэтажном здании в Хевроне, в котором жил террорист.
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