29.04 07:01 MIGnews.com

Чрезвычайная ситуация: встреча Нетаниягу и Кахлона

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12-й канал израильского ТВ сообщает о встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра финансов Моше Кахлона.Политические лидеры обсуждали “чрезвычайную ситуацию” и “грядущий коллапс” Палестинской автономии.Встреча была посвящена исключительно положению в автономии, Нетаниягу и Кахлон не обсуждали коалиционные переговоры.Телеканал КАН сообщил, что Израиль тайно перевел на счета Палестинской автономии сотни миллионов шекелей. Целью было “предотвращение краха автономии”.Автономия, однако, деньги Израилю вернула. Этот инцидент стал основной темой обсуждения сегодня, 28 апреля во время встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Моше Кахлона.Коллапс автономии возможен из-за того, что Израиль конфискует часть налогов и пошлин, собираемых в ее пользу на границах. Автономия наказана за то, что десятки миллионов шекелей из этих средств идут на зарплаты и пенсии террористам и их семьям.В ответ на это автономия на протяжении двух месяцев отказывается получать деньги от Израиля. Речь идет примерно о полумиллиарде шекелей в месяц.Нетаниягу и Кахлон обсуждали возможность того, что автономия примет от Израиля сотни миллионов шекелей.Высокопоставленный источник в ПА предупредил, что ХАМАС пытается воспользоваться трудной ситуацией на Западном берегу, и установить там свой контроль - также, как он установил контроль над Газой более десяти лет назад.По словам источника, относительное спокойствие в самой Газе объясняется именно тем, что все усилия и все внимание ХАМАСа сосредоточены сейчас на автономии.Автономия отказывается получать от Израиля 600 миллионов шекелей в месяц - после того, как Израиль начал вычитать из этой суммы зарплаты террористов. В результате около 30 тысяч полицейских и военных автономии получают только половину жалованья.Источник 12-го канала предупреждает: “Мы опасаемся того, что ХАМАС воспользуется ухудшающейся экономической ситуацией наших офицеров и членов аппарата безопасности, заплатит деньги и перекупит их.. Именно так ХАМАС установил контроль над Газой во время переворота 2007 года”.