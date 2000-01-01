29.04 15:17 MIGnews.com

Аббас: "Европа создала сионизм и Израиль"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в понедельник, 29 апреля, что Европа создала сионизм и Государство Израиль. Аббас выступил с этими комментариями на заседании кабинета ПА в Рамалле. Его краткая речь касалась по большей части финансового кризиса."Европейская позиция - я не хочу говорить, что она на сто процентов справедлива, - но она начала показывать понимание. Поэтому г-жа Могерини [Федерика Могерини, глава внешнеполитического ведомства ЕС] сказала саммиту Лиги арабских государств в Тунисе, что "мы поддерживаем решение о двух государствах и мы против перемещения посольств в Иерусалим", - сказал он."Конечно, все не в нашу пользу, но такая позиция, исходящая из Европы, - это хорошо. Это то, к чему мы исторически привыкли, потому что вы все знаете, что именно Европа изобрела - это немного раздражает наших соседей - сионизм и Израиль. Давайте не будем обманывать себя. Это то, что говорит история. Если у кого-то есть опровержение этой истории, то вперед." Ранее, он уже делал аналогичные заявления. В своей речи в январе 2018 года президент ПА сказал: "Израиль - это колониальный проект, не имеющий отношения к иудаизму", - цитирует Абдул Вахаб аль-Мессири, египетский писатель.Аббас также заявил, что палестинцы не слишком оптимистичны в отношении того, что арабские государства создадут систему финансовой безопасности для предотвращения финансового краха в автономии. "Конечно, мы попросили у [арабских] братьев страховочную сетку", - сказал он. "У нас нет больших надежд, но если Бог пожелает, что-то случится. Мы просили 100 миллионов долларов в месяц. Мы сказали им, что мы примем это как долг ... Я имею в виду, что вы дадите нам, а затем мы вернем вам деньги ... Даже на предложение о долге мы не получили ответа. Но мы должны нести ответственность и быть терпеливыми."Аббас заявил на встрече министров иностранных дел и должностных лиц арабских стран в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире на прошлой неделе, что "должна быть обеспечена финансовая система безопасности". Министр финансов ПА Шукри Бишара объявил, что Рамалла предприняла ряд мер жесткой экономии, включая снижение зарплат государственным служащим. С марта многие сотрудники ПА получают только половину своей зарплаты.