29.04 13:39 MIGnews.com
Израильские туристы попали под обстрел в Самарии
В пресс-службе ЦАХАЛа сегодня заявили, что военнослужащие применили огнестрельное оружие против двух палестинцев, которые ранее открыли огонь по израильским пешеходным туристам в северной части Самарии.
Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает
The Times of Israel
.
По словам военных, один из палестинцев был ранен, а второму удалось скрыться с места происшествия.
Согласно заявлению, направленному жителям близлежащего поселения Мево Дотан, на данный момент израильские военные проводят поиск сбежавшего злоумышленника.
Никто из израильских солдат в результате случившегося не пострадал.
В заявлении ЦАХАЛа также говорится, что ранее обстреляны были туристы, направлявшиеся к археологическому объекту, известному как Тель Дотан и расположенному неподалеку от палестинской деревни Кабатия.
К счастью, ни один из туристов в результате обстрела не пострадал.
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