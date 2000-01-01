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Израильские туристы попали под обстрел в Самарии | Фото:29.04 13:39   MIGnews.com

Израильские туристы попали под обстрел в Самарии

В пресс-службе ЦАХАЛа сегодня заявили, что военнослужащие применили огнестрельное оружие против двух палестинцев, которые ранее открыли огонь по израильским пешеходным туристам в северной части Самарии.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам военных, один из палестинцев был ранен, а второму удалось скрыться с места происшествия.

Согласно заявлению, направленному жителям близлежащего поселения Мево Дотан, на данный момент израильские военные проводят поиск сбежавшего злоумышленника.

Никто из израильских солдат в результате случившегося не пострадал.

В заявлении ЦАХАЛа также говорится, что ранее обстреляны были туристы, направлявшиеся к археологическому объекту, известному как Тель Дотан и расположенному неподалеку от палестинской деревни Кабатия.

К счастью, ни один из туристов в результате обстрела не пострадал.


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