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Теракт на выборы: мечты не соответствуют возможностям ХАМАСа 29.04 10:17   MIGnews.com

Теракт на выборы: мечты не соответствуют возможностям ХАМАСа

Газета Маарив пишет, что сорванный теракт ХАМАСа с применением смертника, намеченный на день выборов в Кнессет демонстрирует пропасть между амбициозными планами ХАМАСа и реальными возможностями террористов.

По данным ШАБАКа, с момента предотвращения атаки Яхьи Абу Диа из Аз-Заим и до дня выборов прошло десять дней. Если бы атаку действительно удалось осуществить она, возможно, повлияла бы на результаты выборов.

31 марта ШАБАК арестовал оперативника ХАМАСа Яхью Абу Диа, жителя аз-Зайим. 

На следствии было установлено, что он поддерживает связь через интернет с высокопоставленными лицами ХАМАСа в Газе. 

Диа было поручено купить машину и арендовать гараж, в котором следовало собрать бомбу для автомобиля. 

Автомобиль, набитый взрывчаткой и управлявшийся смертником должны были взорвать в районе Маале-Адумим, в месте с высокой концентрацией автобусов, гражданских и солдат. 

Диа должен был снять клип со своим “завещанием” и сообщением о том, что он является членом боевого крыла ХАМАСа. 

Сообщается о том, что в ближайшие дни Диа будет предъявлено обвинительное заключение.

В отличие от смертников 90-х и начала 2000-х, действовавших в составе террористических организаций, сегодня речь идет, главным образом, об инициативе отдельных лиц. Поэтому террористическая структура, вскрытая перед выборами отличается от террористических структур прошлого.

ХАМАС в последние годы осознал, что шансы вскрытия серьезной террористической инфраструктуры очень велики. Несмотря на то, что шансы на успех больше, также более высока вероятность того, что сеть будет вскрыта и разгромлена израильскими спецслужбами.

Применение машины, набитой взрывчаткой, может привести к многочисленным жертвам. То, что террористы выбрали местом атаки Маале Адумим - не случайно. Этот город очень близок к той деревне, в которой жил террорист, и он знал этот район очень хорошо.

Тем не менее, существует огромная пропасть между готовностью Яхья Абу Диа совершить террористическую атаку и его возможностями сделать это. Ему требовалось купить машину, арендовать гараж и купить взрывчатку для изготовления бомбы. План был остановлен на ранней стадии. ШАБАКу удалось предотвратить атаку еще до того, как были приобретены средства ее осуществления.

Это говорит о высоком уровне присутствия и контроля ШАБАКа на территориях. Как и в предыдущих случаях. снова показана пропасть между амбициозными планами ХАМАСа и его реальными возможностями.

Тем не менее, данный инцидент - также и напоминание о том, что ХАМАС не прекращает своих усилий по дестабилизации Иудеи и Самарии. В ближайшие месяцы Израиль может столкнуться  с трендом попыток осуществления масштабных атак с применением смертников.


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