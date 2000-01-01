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ХАМАС: мы освободим всю `Палестину` 29.04 09:55   MIGnews.com

ХАМАС: мы освободим всю "Палестину"

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе пообещал поставить "израильских оккупантов" в затруднительное положение. Об этом он заявил во время мероприятия в Газе, посвященному "маршу возвращения".

Перед пятничными массовыми беспорядками лидер террористов "благословил" молодежь, которая принимала участие в насильственных действиях вдоль пограничного забора против солдат ЦАХАЛа.

"Этот марш наставил наш народа на истинный путь к свободе. От сюда [от Газы], от Рафаха и до самой дальней границы Палестины мы продолжим [нашу борьбу]. Нас ничто не запугает, и мы без колебаний продолжим наш путь вперед", - заявил Ханийе.

Он добавил: "Эта земля – наша земля. Аль-Кудс является нашим святым местом и возвращение [обратно] – наше право. Любой, кто встанет на нашем пути за это право – мы ударим по нему "железным кулаком".
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