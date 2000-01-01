29.04 09:55 MIGnews.com

ХАМАС: мы освободим всю "Палестину"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе пообещал поставить "израильских оккупантов" в затруднительное положение. Об этом он заявил во время мероприятия в Газе, посвященному "маршу возвращения".Перед пятничными массовыми беспорядками лидер террористов "благословил" молодежь, которая принимала участие в насильственных действиях вдоль пограничного забора против солдат ЦАХАЛа."Этот марш наставил наш народа на истинный путь к свободе. От сюда [от Газы], от Рафаха и до самой дальней границы Палестины мы продолжим [нашу борьбу]. Нас ничто не запугает, и мы без колебаний продолжим наш путь вперед", - заявил Ханийе.Он добавил: "Эта земля – наша земля. Аль-Кудс является нашим святым местом и возвращение [обратно] – наше право. Любой, кто встанет на нашем пути за это право – мы ударим по нему "железным кулаком".