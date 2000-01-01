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ХАМАС: бомбардировки демонстрируют замешательство врага 29.04 10:24   MIGnews.com

ХАМАС: бомбардировки демонстрируют замешательство врага

Пресс-представитель ХАМАСа Фавзи Бархум прокомментировал удары израильской армии по объектам ХАМАСа в Газе.

Бархум сообщил следующее: “Масштаб сионистских бомбардировок и выбранное для них время демонстрируют, что враг сконфужен , и не знает, как себя вести в конфронтации с палестинским народом”.

Бархум добавил: “Эскалация, на которую пошел сионистский враг добавляет сил и возможностей палестинскому народу в конфронтации с любой агрессией”.
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