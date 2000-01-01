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Ханийе: продолжайте противостояние29.04 08:53   MIGnews.com

Ханийе: продолжайте противостояние

Лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал жителей Газы продолжать массовые беспорядки вдоль пограничного забора между Израилем и анклавом. Также он призвал усилить конфронтации с солдатами ЦАХАЛа.

Ханийе поприветствовал действия палестинских арабов, принявших участие в пятничных беспорядках: арабы жгли шины, пытались поджечь пограничный забор, бросали камни в израильских военных, и пускали воздушных змеев с жгучими смесями.

По словам лидера террористов, "протесты указали палестинцам на правильный путь к освобождению".

"Нас ничто не остановит. Мы будем идти вперед и сражаться до тех пор, пока не вернем Аль-Кудс", - заявил Ханийе.
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