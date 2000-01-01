Видео: террорист пытается повредить пограничный забор
Силы ЦАХАЛа заметили террориста ХАМАСа, который пытался повредить инфраструктуру безопасности на пограничном переходе Карни . Инцидент произошел в воскресенье утром, 29 апреля, сообщает Аруц Шева.
Подозреваемого арестовали.
"Это – еще один террористический акт, посредством которого группировка ХАМАС пытается проникнуть на территорию Израиля и нанести вред нашим мирным гражданам. Это также является частью процесса превращения террористической группировкой ХАМАС пограничного района в зону военных действий", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.
В армии добавили, что будут действовать "жестко и решительно, выполняя свое обязательство защищать израильских граждан и не допускать нанесения ущерба инфраструктуре безопасности".