29.04 20:53 MIGnews.com

Иордания готова быть гарантом мира с палестинцами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр иностранных дел Иордании заявил в субботу, 29 апреля, что арабские страны предоставят Израилю гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения с палестинцами, в которых Израиль покинет территорию Иудеи и Самарии, как сообщило российское государственное информационное агентство "Спутник".Во время встречи Аймана Сафади с его российским коллегой Сергеем Лавровым, иорданский министр заявил, что "для того, чтобы Израиль жил в мире с арабами, ему необходимо покинуть территории, оккупированные после 1967 года. Так, если это произойдет, арабские страны будут готовы предоставить гарантии безопасности Израилю".О том, что могут включать в себя такие гарантии, Сафади не сообщил никаких подробностей. Министр говорил о необходимости "открыть новый политический горизонт" для мира в регионе."Мы рассматриваем урегулирование палестинской проблемы как ядро напряженности в нашем регионе. Поэтому мы определенно планируем создать дополнительные условия для безопасности и стабильности в нашем регионе и во всем мире", - сказал он.Сафади уже говорил в прошлом, что мирное соглашение приведет к "историческому примирению между Израилем и всем арабским миром".Во время своего ежегодного саммита в марте лидеры Арабской Лиги возобновили арабскую мирную инициативу под руководством Саудовской Аравии, которая предлагает признание Израиля десятками арабских и мусульманских народов в обмен на разрешение создания палестинского государства на территории Иудеи и Самарии, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.Израиль, в свою очередь, не намерен отказываться от своих территорий, захваченных в ходе Шестидневной войны 1967 года, и безуспешно пытался пересмотреть первоначальное предложение.Король Иордании Абдалла II, как полагают, представил президенту США Дональду Трампу арабскую позицию, когда оба лидера встретились в Вашингтоне в начале этого месяца.Иордания утверждает, что многолетний конфликт между израильтянами и палестинцами по-прежнему лежит в основе региональных беспорядков и подрывает цели правительства Трампа сдерживать ядерный Иран и побеждать боевиков ISIS.Международный посланник Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил лидерам арабского мира в кулуарах мартовского саммита в Иордании, что президент США лично заинтересован в достижении соглашения между Израилем и ПА и считает, что это выполнимо.На данный момент посланники Трампа пытаются заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу прекратить строительство поселений и облегчить экономические ограничения для палестинцев.Напомним, что 3 мая председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас посетит Белый дом для проведения серии встреч с президентом и другими высокопоставленными представителями администрации Трампа в поисках способа оживить мирный процесс.