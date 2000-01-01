29.04 14:51 MIGnews.com

Иордания требует освободить "оккупированные" территории

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Освобождение "оккупированных палестинских территорий" станет достойным первым шагом на пути урегулирования Израилем ближневосточного конфликта, заявил сегодня министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади."В ходе саммита Лиги арабских государств был подтвержден выбор арабских стран в пользу стабильности и достижения урегулирования на основе Арабской мирной инициативы, - сказал он. - Это урегулирование будет иметь всеобъемлющий характер, оно отражает интересы всех арабских стран, с тем, чтобы Израиль мог жить в мире с арабами. Но для этого нужно, чтобы он сначала покинул оккупированные после 1967 года территории", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Ас-Сафади заверил, что в данном случае арабские страны даже будут готовы предоставить Израилю гарантии безопасности, добавив, что решение палестинского вопроса укрепитя стабильность и безопасность в регионе."Нам необходимо сейчас открыть новые политические горизонты, чтобы, наконец, сформировать независимое палестинское государство, которое жило бы в мире бок о бок с израильским государством", - сказал он.