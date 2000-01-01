Израиль построит 15 000 единиц жилья в Восточном Иерусалиме
Несмотря на объявленные планы американского президента США Дональда Трампа в скором времени посетить Израиль для продвижения очередного мирного плана, правительство страны планирует построить до 15 тысяч новых единиц жилья в "арабской" части столицы - районах Гиват-Хаматос, Восточный Тальпиот, Рамот, Писгат-Зеэв, Неве-Яаков, Рамот-Шломо, Гило и Атарот.
Как сообщил радиостанции "Коль Исраэль" министр жилищного строительства Йоав Галант, его ведомство разрабатывает двухлетний план по строительству в столице 25 тысяч жилых единиц, 15 тысяч из которых должны быть построены в Восточном Иерусалиме.
"Мы построим 10 тысяч единиц в Иерусалиме и около 15 тысяч в муниципальных границах Иерусалима. Это не миновать", - сказал он.
На 2-ом канале ИТВ утверждают, что официально о начале строительства будет объявлено к годовщине объединения израильской столицы, к которой приурочен День Иерусалима, 28 ияра. В этом году день города отмечают 24 мая.
Пока еще неизвестно, как к этому может отнестись Дональд Трамп, который, с одной стороны, заявлял, что расширение поселений не является препятствием для мира, но предупреждал Израиль от строительства.