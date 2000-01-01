29.03 09:13 MIGnews.com

Министр строительства Израиля обещает убить главаря ХАМАСа

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Министр строительства Израиля, бывший командующий южным округом ЦАХАЛа Йоав Галант в интервью порталу walla предупредил, что в следующей войне в Газе ЦАХАЛ применит любые средства, в том числе, точечную ликвидацию главарей ХАМАСа.Галант, являющийся членом военно-политического кабинета правительства Израиля заявил: “Если ХАМАС допустит ошибку, и не приведи господь, мы начнем воевать, Яхья Синвар окажется под прицелом - и не только он. Пока ХАМАС спокоен и не позволяет другим организациям атаковать Израиль, мы разрешаем им жить их жизнью”.Галант также прояснил свое видение ситуации вокруг Газы: “Мы имеем дело с милицией из нескольких тысяч вооруженных боевиков, которые взяли в заложники два миллиона жителей Газы. Мы должны одновременно добиваться двух целей - свести к минимуму риски для граждан Израиля и не допустить гуманитарного коллапса внутри Газы”.Галант также указал на очевидную проблему Газы - нежелание заниматься анклавом со стороны кого бы то ни было: “У Израиля нет никакого стратегического интереса в Газе. Это не Иерусалим и не гора Хермон. Любого, кто предлагает оккупацию Газы или нечто подобное, я спрашиваю: какова будет цена такой операции и кто будет править Газой после свержения ХАМАСа? - Абу Мазен, египтяне, европейцы? Добровольцев не видно, и мы сами там не хотим быть… я не вижу необходимости входить в Газу. Мы должны оказывать им гуманитарную помощь и улучшать их ситуацию”.