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Пришли из Газы с гранатами - но не для террора 29.03 08:43   MIGnews.com

Пришли из Газы с гранатами - но не для террора

Израильский портал walla публикует первые материалы о расследовании дела относительно трех палестинцев, проникших в Израиль из Газы в Израиль 27 марта и арестованных в районе кибуца Цеелим.

Палестинцы утверждают, что пришли в Израиль не с целью совершить террористическую атаку, а потому, что хотели найти работу или попасть в израильскую тюрьму.

С момента окончания операции “Нерушимая Скала” ЦАХАЛ сталкивается с феноменом инфильтрации молодых людей из Газы в Израиль с целью попасть в израильскую тюрьму. В тюрьме они могут рассчитывать на трехразовое питание и чистую постель - что не всегда гарантировано в Газе.

Представитель ЦАХАЛа говорит: “Это особенно усилилось с середины 2017 года, после того, как Махмуд Аббас принял решение о сокращении зарплат госслужащим в Газе”.

Палестинцы сначала брали с собой ножи - чтобы доказать свое террористическое намерение. ЦАХАЛ однако, после быстрого расследования и установления отсутствия связей с террористическими организациями, стал возвращать таких людей в Газу. Там они попадали в руки следственного аппарата ХАМАСа и в палестинские тюрьмы, условия содержания в которых весьма отличаются от условий в израильских.

Это действовало на протяжении нескольких месяцев - но палестинцы осознали, что для того, чтобы попасть в израильскую тюрьму, необходимо нести с собой средства нападения - и теперь идут в Израиль с гранатами.

Это создает для ЦАХАЛа дилемму - с одной стороны, он не хочет навредить невинным людям, чс другой, под прикрытием такого рода “легенды” на израильскую территорию могут проникать не вооруженные боевики ХАМАса - с целью разведки и диверсий.
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