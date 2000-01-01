Издание уточняет, что они также обратились к израильским арабам, жителям арабских кварталов Иерусалима, а также палестинским арабам в Иудее и Самарии с просьбой поддержать протест и провести в пятницу, 30 марта, "День гнева".
Согласно информации издания, ХАМАС также потребовал от участников марша "избегать любых действий, которые могут помешать нормальному ходу марша, исказить его истинные цели и воспрепятствовать его успеху".
Тем временем, министр обороны Израиля Авигдор Либерман на своей странице в Twitter написал, что в сложившейся обстановке армия приведена в повышенную готовность по всей стране. И многие военнослужащие не смогут провести Пасхальный седер в кругу семьи.
בשל הכוננות בכל רחבי הארץ חיילים רבים לא ייצאו הביתה לחג. אני רוצה להודות לחיילי צה"ל על המסירות שלהם, המקצועיות והמוטיבציה. אני גאה להיות שר הביטחון של החיילים האלה. לעם ישראל יש על מי לסמוך!
Министерство иностранных дел Израиля выступило с заявлением, в котором возложила ответственность за возможные жертвы во время "марша миллионов" на ХАМАС и его палестинских партнеров.
"Это спланированная попытка спровоцировать столкновения с Израилем. Ответственность за возможные жертвы лежат исключительно на ХАМАС и его партнерах", - говорится в заявлении МИДа.
Отметим, что в последние дни ЦАХАЛ неоднократно обращался к палестинцам с предупреждениями о строгих мерах, которые будут приняты в случае, если марш закончится попыткой массового нарушения границы и нападениями на израильских военнослужащих.