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ХАМАС призвал арабов принять участие в `марше миллионов` | Фото:29.03 21:14   MIGnews.com

ХАМАС призвал арабов принять участие в "марше миллионов"

Сегодня вечером ХАМАС опубликовал необычное заявление, в котором призвал палестинцев принять участие в "марше миллионов" в секторе Газы.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает Ynet.

Издание уточняет, что они также обратились к израильским арабам, жителям арабских кварталов Иерусалима, а также палестинским арабам в Иудее и Самарии с просьбой поддержать протест и провести в пятницу, 30 марта, "День гнева".

Согласно информации издания, ХАМАС также потребовал от участников марша "избегать любых действий, которые могут помешать нормальному ходу марша, исказить его истинные цели и воспрепятствовать его успеху".

Тем временем, министр обороны Израиля Авигдор Либерман на своей странице в Twitter написал, что в сложившейся обстановке армия приведена в повышенную готовность по всей стране. И многие военнослужащие не смогут провести Пасхальный седер в кругу семьи.


Министерство иностранных дел Израиля выступило с заявлением, в котором возложила ответственность за возможные жертвы во время "марша миллионов" на ХАМАС и его палестинских партнеров.

"Это спланированная попытка спровоцировать столкновения с Израилем. Ответственность за возможные жертвы лежат исключительно на ХАМАС и его партнерах", - говорится в заявлении МИДа.

Отметим, что в последние дни ЦАХАЛ неоднократно обращался к палестинцам с предупреждениями о строгих мерах, которые будут приняты в случае, если марш закончится попыткой массового нарушения границы и нападениями на израильских военнослужащих.
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